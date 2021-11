Conte tenta la Juve con lo scambio: maxi affare a gennaio da 80 milioni

Antonio Conte tenta la Juventus con uno scambio per un big bianconero: il tecnico del Tottenham propone un maxi affare da 80 milioni

La Juventus conferma di essere in ripresa. La terza sosta stagionale ha permesso ai bianconeri di riflettere ulteriormente sulle difficoltà avute finora. Gli uomini di Allegri hanno risposto sul campo anche contro la Lazio, superata 0-2 allo Stadio Olimpico.

Per il momento il tecnico livornese può lavorare più serenamente per cercare di acquisire una maggiore continuità di risultati. Sul fronte calciomercato, però, arriva una notizia da far drizzare le orecchie. Antonio Conte, nuovo allenatore del Tottenham, vuole un colpo di alto livello per potenziare la retroguardia degli ‘Spurs’ e starebbe pianificando un assalto a Matthijs de Ligt già a gennaio, come riferisce ‘Footballinsider247.com’. Per convincere la ‘Vecchia Signora’, l’ex Chelsea e Inter potrebbe proporre un maxi affare.

Calciomercato Juventus, Conte propone il maxi affare per de Ligt: 80 milioni

Conte starebbe valutando di mettere sul piatto i cartellini di Davinson Sanchez e Steven Bergwijn. Entrambi ai margini del progetto inglese, sono valutati rispettivamente sui 35 e 25 milioni di euro. I londinesi aggiungerebbero anche una sostanziosa parte cash da 20 milioni, per un totale di 80 milioni di euro. Ma difficilmente la Juventus accetterebbe, visto che punta fortemente su de Ligt per il presente e per il futuro.