Lazio-Juventus, formazioni ufficiali: Pellegrini dal 1′, Pedro falso nove

Sarri e Allegri hanno diramato le formazioni ufficiali per il big match Lazio-Juventus: tutte le scelte dei tecnici

Ci siamo. La Serie A è finalmente ripartita dopo la sosta e a breve scenderanno in campo Lazio e Juventus allo Stadio Olimpico.

Uno scontro molto importante in ottica quarto posto e Champions League, ormai il vero obiettivo della ‘Vecchia Signora’. Intanto sono state comunicate dai tecnici le formazioni ufficiali della gara. Allegri, orfano di Dybala per infortunio, si affida al duo Chiesa-Morata in avanti. Sulla fascia sinistra, invece, spazio a Luca Pellegrini in difesa. Sarri senza Immobile decide di schierare Pedro da falso nueve e Zaccagni sull’out offensivo di sinistra.

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All.: Allegri