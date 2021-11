Tapiro d’oro e reazione a sorpresa per José Mourinho. L’allenatore della Roma raggiunto da Valerio Staffelli

José Mourinho è la nuova “vittima” di Valerio Staffelli. Lo storico inviato di Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro al tecnico giallorosso.

Valerio Staffelli ha raggiunto il tecnico della Roma dopo gli ultimi risultati della formazione giallorossa, reduce dalle sconfitte con Lazio, Juventus, Milan e Venezia, senza dimenticare il clamoroso tonfo in Conference League per 6-1 sul campo del Bodo Glimt.

Un autunno complicato per la Roma e per il suo tecnico, fino ad ora non in grado di dare la svolta attesa alla formazione capitolina, da anni protagonista di campionati ricchi di alti e bassi e con risultati spesso deludenti.

Crisi Roma, tapiro d’oro a Mourinho: la reazione

Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico di Canale 5, ha incrociato José Mourinho consegnandogli il celebre Tapiro d’oro. Un “premio” rifiutato dallo Special One, sfuggito alle telecamere dopo essere salito in auto. Una scena simile a quella vista nel 2019, quando il portoghese sedeva sulla panchina dell’Inter.