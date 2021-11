Antonio Conte, nuovo allenatore del Tottenham, potrebbe mettere nel mirino Ngolo Kante del Chelsea: le ultime sul calciomercato in chiave Juventus di Max Allegri

Antonio Conte, dopo l’addio all’Inter, è tornato in panchina e di nuovo in Premier League in seguito all’esperienza con il Chelsea. Il tecnico leccese ha infatti scelto il progetto tecnico del Tottenham di Fabio Paratici che, dopo un inizio non particolarmente esaltante, ha deciso di sollevare dall’incarico Nuno Espirito Santo, ex manager del Wolverhampton. Conte riparte quindi dalla Premier League dove proverà un’altra impresa sportiva dopo aver trascinato l’Inter fino allo scudetto nella scorsa stagione a distanza di 11 anni dall’ultimo trionfo nel campionato italiano di Serie A.

L’ex allenatore della Juventus raccoglie una sfida importante in una società che ha investito davvero molto negli ultimi anni senza però raccogliere i risultati sperati. Qualche secondo posto in Premier League e la delusione della finale di Champions League del 2019 con Mauricio Pochettino: sono questi i migliori risultati della storia recente degli Spurs che, dopo una serie di allenatori non particolarmente fortunati, hanno scelto la garanzia Conte per rilanciarsi in Premier League ed attenzione alle prossime mosse in sede di calciomercato.

Calciomercato, Conte può dare una mano alla Juventus

In vista della prossima estate, Antonio Conte potrebbe mettere nel mirino Ngolo Kante, centrocampista del Chelsea e pupillo del tecnico leccese. Il giocatore francese sarà in scadenza di contratto la prossima estate: una buona occasione per l’allenatore degli Spurs per avere uno dei suoi fedelissimi.

In caso di arrivo di Kante in casa Spurs, si potrebbero aprire le porte di una cessione per Tanguy Ndombele, centrocampista francese che piace molto alla Juventus di Allegri. Una sorta di ‘mano’ da parte di Conte alla Vecchia Signora per arrivare più facilmente al giocatore classe 1996.