Calciomercato Juventus, è saltato tutto: “La società ha messo un veto”

La Juventus è a caccia sul calciomercato per sistemare alcuni tasselli nella rosa di Massimiliano Allegri. Il colpo è saltato: ecco l’annuncio

La Juventus è stata una delle grandi protagoniste dello scorso calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno visto l’addio di Cristiano Ronaldo, ma anche l’arrivo di calciatori importanti, come ad esempio Manuel Locatelli.

La sensazione era che alla fine arrivasse anche un altro centrocampista per completare il reparto, ma ciò non è successo, anche perché le uscite necessarie non si sono concretizzate. A gennaio, i bianconeri, però, dovrebbero tornare alla carica per mettere a segno un colpo decisamente interessante e d’esperienza. Luca Momblano durante la diretta di ‘Juventibus’ lo dice chiaramente: “Allegri insiste per Witsel, sarebbe il prototipo del centrocampista chiesto dal tecnico a gennaio per completare il reparto”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, colpaccio a scadenza: Milan ko, ecco come

Calciomercato Juventus, il veto della società al ritorno di Pjanic

Non solo Witsel, la scorsa estate si è parlato tantissimo anche di un possibile ritorno di Miralem Pjanic. A tal proposito, Momblano rivela quanto successo: “Allegri spingeva anche per Pjanic alla fine del mercato estivo, credo sia una controproposta alla società su un giocatore che costa poco e che darebbe un fattore di esperienza in più alla squadra. È un pensiero coerente il suo sulle necessità della squadra. La società ha messo un veto su Pjanic in estate: Allegri aveva preparato il terreno, Pjanic aveva le valigie pronte per tornare a Torino”. E, quindi, il grande ritorno non si è concretizzato, con il calciatore che è approdato in altri lidi. Chiara scelta della Juventus, che di conseguenza ha proseguito il suo progetto senza il centrocampista bosniaco.