Il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic rimarrà al Barcellona e non tornerà alla Juventus: la decisione del club piemontese

Caccia al centrocampista in casa Juventus. I bianconeri sono molto attivi in queste ultime ore di calciomercato e stanno cercando di regalare ad Allegri una nuova pedina in cabina di regia. In giornata erano risalite con forza le quotazioni di un possibile ritorno di Miralem Pjanic in quel di Torino. La ‘Vecchia Signora’ tiene da tempo gli occhi puntati sul bosniaco, ma sembra che l’acquisto non andrà in porto.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it, dal club fanno sapere che sarebbe totalmente da escludere il trasferimento del classe ’90. Vedremo, perciò, su quale altro profilo decideranno di tentare l’affondo i bianconeri.

Giorgio Musso