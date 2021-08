Antonio Conte è ancora senza panchina e nelle ultime ore si era parlato di una nuova occasione per lui: arriva la decisione del club

Antonio Conte ha iniziato questa nuova stagione senza squadra dopo aver trionfato con l’Inter. Il tecnico salentino aveva costruito un progetto importante in due anni ma, dopo il successo in Serie A che per i nerazzurri mancava da ormai dieci anni, ha deciso di cambiare aria a causa della crisi della società e la cessione di alcuni big.

Alla fine l’Inter ha salutato Hakimi e Lukaku ed è ripartita da Simone Inzaghi. Antonio Conte invece è ora alla ricerca di una nuova squadra visto che ha vissuto l’estate libero e potrebbe attendere gli esoneri delle big per rientrare a stagione in corso. Sembrava esserci una nuova occasione dall’Arsenal ma la possibilità sembrerebbe essere sfumata.

Calciomercato, sfuma l’occasione per Conte: l’Arsenal ha deciso

I ‘Gunners’ hanno iniziato malissimo la stagione nuova ma nonostante tutto potrebbero non esserci novità in questi giorni. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, infatti, la proprietà avrebbe deciso di non esonerare il tecnico Mikel Arteta e andare avanti così nonostante la crisi di risultati. Sembrerebbe dunque sfumare un’occasione per Antonio Conte, che era stato accostato al club di Premier League.

I numeri dell’Arsenal sono comunque preoccupanti: i ‘Gunners’ hanno collezionato tre sconfitte su tre in campionato e hanno subito nove gol senza nemmeno uno.

Sfumata l’Arsenal, Conte riparte ufficialmente da ‘Sky Sport’: commenterà le partite internazionali, quelle di Champions su tutte, negli studi dell’emittente satellitare.