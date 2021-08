Calciomercato Juventus, scippo al Milan | Maldini si vendica con Vlahovic

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista sul calciomercato. Intreccio con il Milan che riguarda anche il bomber di Serie A

La Juventus studia le mosse giuste sul calciomercato per cercare i tasselli ideali a completare la rosa di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un centrocampista e di un attaccante nella sessione estiva, ma allo stesso tempo iniziano a valutare anche le prospettive, in vista del 2022. In particolare, il nome di Franck Kessié resta in bilico, in attesa di un rinnovo di contratto che non è ancora arrivato. I bianconeri potrebbero spingere per l’addio del centrocampista al Milan, in modo da averlo a disposizione nella prossima stagione. Un colpo a effetto che potrebbe avere, però, conseguenze immediate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Roma, addio vicino | Accordo in Germania

Calciomercato Juventus, da Kessie a Vlahovic: che intreccio in Serie A

Se Kessié è in ottica Juventus, lo è sicuramente anche Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina non si muoverà dalla Toscana, ma nel 2022 tutto potrebbe cambiare con la Juventus alla finestra. La sua valutazione si aggira sui 70 milioni di euro, ma potrebbe anche salire. Il Milan potrebbe fiondarsi su un nuovo attaccante titolare in sostituzione di Zlatan Ibrahimovic. Vlahovic sembra il profilo ideale per età e caratteristiche: il problema è certamente il prezzo che richiede uno sforzo non indifferente dalla società.