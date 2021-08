La Juventus accoglie Kean e potrebbe annunciare un ulteriore colpo in attacco: dalla Francia arrivano conferme sul centravanti che sostituirà Ronaldo

Il campionato della Juventus è iniziato in salita. La squadra bianconera deve reggere il contraccolpo della partenza di Cristiano Ronaldo, uscito di scena a pochi giorni dalla fine del calciomercato per tornare a vestire la maglia del Manchester United. Mister Allegri prova a fare di necessità virtù, ma la società è pronta a venirgli incontro con nuovi innesti. I bianconeri sono ad un passo da ufficializzare l’arrivo di Moise Kean, ma l’ex Everton non è l’unico colpo in canna.

La Juventus potrebbe infatti aggiungere al parco attaccanti anche il nome di Mauro Icardi, vecchio pupillo della dirigenza bianconera ed in uscita dal PSG. L’arrivo di Lionel Messi ha aumentato la concorrenza e l’argentino non disdegnerebbe il ritorno in Serie A. Il bomber è seguito da vicino, ma la trattativa con i francesi è tutt’altro che semplice. Come riporta ‘Footmercato.net’, il club è disposto alla cessione in quanto vuole monetizzare e per questo aprirebbe al prestito, solo in caso di obbligo.

Calciomercato Juventus, nuovo bomber dalla Francia

La formula attirerebbe la Juventus, che poi dovrebbe comunque trovare l’accordo con il calciatore. Icardi si trova bene a Parigi, ma la permanenza di Mbappé – accostato al Real Madrid – potrebbe agevolare un cambio di rotta. L’argentino vuole giocare e in bianconero troverebbe lo spazio richiesto. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e nell’ultima stagione ha collezionato sette gol e quattro assist in 20 presenze in Ligue 1.