Milan e Roma si stanno sfidando per assicurarsi il colpo Belotti dal Torino: occhio al possibile scambio per l’attaccante

Situazioni alquanto differenti quelle di Milan e Roma. In casa rossonera c’è sfiducia dopo i pesantissimi addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu. Mister Pioli ha perso due pedine fondamentali nel proprio scacchiere tattico e ora i tifosi attendono colpi importanti. In particolare, Maldini è al lavoro per regalare al tecnico un valido sostituto del trequartista turco, approdato all’Inter di Inzaghi. In questo senso, un nome che piace molto è Nikola Vlasic del CSKA Mosca, un affare che in Russia danno addirittura per fatto. A giorni, invece, l’arrivo di Giroud dal Chelsea per le visite mediche.

Sul versante opposto – quello capitolino – domina l’entusiasmo. Mourinho ha potuto finalmente cominciare il ritiro e tutto l’ambiente è a dir poco elettrizzato. Non mancano anche qui, però, situazioni spinose in sede di calciomercato, con diversi giocatori esubero da piazzare. Entrambi i club in questione, inoltre, si stanno sfidando per assicurarsi il cartellino di Andrea Belotti. Il contratto del ‘Gallo’ è in scadenza a giugno 2022 e l’accordo per il rinnovo con il Torino non è stato trovato fino ad ora. Il profilo è molto apprezzato da rossoneri e giallorossi, con quest’ultimi incerti riguardo alla permanenza di Dzeko. Ma le due compagini affonderebbero il colpo a condizioni differenti, vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan e Roma, tentativo di scambio per Belotti

Il futuro di Belotti tra Milan e Roma. I capitolini, dal canto loro, pare siano disposti ad offrire i cartellini dei due giovani Kumbulla e Milanese – con il ‘Gallo’ valutato intorno ai 25-30 milioni di euro -, tentando quindi uno scambio ‘due per uno’ per il centravanti.

I rossoneri, invece, vorrebbero aspettare la prossima estate – quando terminerà l’accordo annuale con Ibrahimovic – per prenderlo a zero in caso di mancato prolungamento con il Torino. Nessuna fretta, quindi, per il ‘Diavolo’, che affronterà la prossima stagione con il duo Ibra-Giroud in attacco. Al contrario, lo ‘Special One’ potrebbe tentare l’assalto in questa sessione, ma tutto dipenderà dal futuro di Dzeko. Belotti tra Milan e Roma, ma a diverse condizioni.