Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht di Francoforte, potrebbe essere il nome giusto per prendere il posto di Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan di Pioli

Terminato l’europeo con la vittoria della nostra Italia di Roberto Mancini ai danni dell’Inghilterra di Gareth Southgate, è subito tempo di calciomercato con i top club del paese alla ricerca di elementi che possano rinforzare le loro rose. In particolare il Milan di Paolo Maldini, reduce dagli addii di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero, è a caccia di un nuovo trequartista da regalare a Pioli oltre al lavoro sulle piste che portano ad Olivier Giroud, vicinissimo ad approdare a Milan, e Nikola Vlasic per il quale la trattativa sarà più complicata.

La vera questione però è al centro del campo dove, con la partenza di Hakan Calhanoglu, il Milan è ora scoperto e, con una fase a gironi di Champions League da affrontare nella prossima stagione, serve un rimpiazzo in grado di non far rimpiangere il giocatore turco, passato all’altra sponda del Naviglio, all’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Milan, nuova idea per la trequarti | Arriva dalla Bundes

Il nome nuovo per la trequarti del Milan di Stefano Pioli è quello di Daichi Kamada, fantasista giapponese dell’Eintracht di Francoforte, club con il quale i rossoneri hanno un ottimo rapporto dopo la conclusione positiva dell’affare che ha portato Rebic in Italia ed André Silva in Germania. Classe 1996, Kamada, oltre che di tecnica, è dotato di una grande fisicità forte del suo oltre un metro e ottanta di altezza.

Il giocatore giapponese, titolare nella formazione dell’Eintracht, ha una valutazione in sede di mercato di circa 25 milioni di euro. Un prezzo abbastanza alto che potrebbe però essere smussato vista la scadenza del contratto di Kamada, che terminerà nel giugno del 2023.