Calciomercato, Martial in uscita | Proposto alla Juventus!

La Juventus vuole un altro attaccante e pare sia stato proposto il cartellino di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United

La Juventus è alla ricerca di nuovi colpi in attacco per alzare il livello della rosa di Massimiliano Allegri. Troppe volte i bianconeri hanno sofferto in questa stagione, con Pirlo che non ha mai trovato il partner ideale di Cristiano Ronaldo. Il nuovo allenatore potrebbe cambiare modulo e soprattutto modo di giocare, dunque una sorta di ‘jolly offensivo’ potrebbe fare più che comodo. Uno dei nomi in orbita Juve è Anthony Martial, in uscita dal Manchester United dopo una stagione sottotono.

Juventus, proposto Martial

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese ‘Express‘, l’agente di Anthony Martial sta proponendo il proprio assistito in giro per l’Europa. La prima scelta del francese è ovviamente il Real Madrid, il suo sogno fin dai tempi del Monaco. Ma la trattativa è non è semplice da portare avanti, anche perché bisognerà valutare le situazioni dei giovani -come Ceballos e Odegaard- di ritorno dai prestiti.

Ed è qui che entra in ballo la Juventus. Viste le difficoltà che affronterà Carlo Ancelotti, Martial sarebbe stato proposto anche ai bianconeri, che potrebbero affondare il colpo. L’affare potrebbe concretizzarsi anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto.