L’Italia deve fare i conti con l’infortunio al polpaccio di Florenzi che salterà la gara contro la Svizzera

Nel grande esordio di ieri della Nazionale all’Europeo contro la Turchia l’unica macchia è l’infortunio di Alessandro Florenzi. Il terzino del Psg ha lasciato il campo al temine del primo tempo, lasciando il posto a Di Lorenzo. Oggi è arrivato l’esito degli esami strumentali per l’ex Roma:

Italia, contrattura al polpaccio per Florenzi | Salta la Svizzera

Florenzi ha riportato una contrattura al polpaccio e salterà, quasi certamente, la partita di mercoledì contro la Svizzera. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti ma non sembra un problema di grande rilievo. Per non rischiare guai peggiori, però, Roberto Mancini opterà per il riposo del terzino nella prossima gara del girone.