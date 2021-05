Il difensore tedesco potrebbe lasciare la Germania e tornare in Italia, magari in una big: ecco di chi si tratta

La clamorosa retrocessione dello Schalke 04 dalla Bundesliga alla seconda categoria tedesca porterà a tanti addii. Tra questi quello di una vecchia conoscenza del campionato italiano che ha militato nella Sampdoria tra il 2012 e il 2014. Si tratta di Shkodran Mustafi, difensore tedesco classe ’92, campione del mondo nel 2014 in Brasile.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Il fratello svela il futuro

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuova bocciatura | Intreccio in Premier

Calciomercato, Mustafi può tornare in Serie A

L’esperienza non gli manca: ha vestito la maglia dell’Everton, poi del Valencia, con in mezzo la parentesi alla Samp, Arsenal e infine Schalke. Vista la retrocessione del club tedesco e considerando il contratto in scadenza, il difensore andrà via a zero. Appare molto difficile la possibilità che un giocatore del suo calibro possa continuare a giocare in seconda divisione. E’ probabile, infatti, che il suo entourage lo proponga a nuovi club, magari sondare il terreno in Italia.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, il Tottenham ha scelto | Sarri e Conte lontani!

Non è, quindi esclusa, la possibilità che Mustafi possa tornare a giocare in Italia. Una delle big di Serie A potrebbe decidere di puntare sulla sua esperienza per rinforzare il reparto difensivo, ma allo stesso tempo anche squadre di media classifica potrebbero essere interessate al tedesco.