La Juventus a caccia di un attaccante di prima fascia, ma deve fare i conti con il Tottenham: l’arrivo di Sarri comprometterebbe l’acquisto del top player

La Juventus si gioca una stagione negli ultimi novanta minuti di campionato. Una vittoria contro il Bologna potrebbe non essere sufficiente per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ma il trionfo in Coppa Italia ha dato nuove motivazioni. Quel che è certa è la volontà della società di rinfrescare la rosa in estate, con i bianconeri protagonisti della prossima sessione. Tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco, ma un sogno rischia di andare in frantumi.

Calciomercato Juventus, rivoluzione Sarri

Le ultime voci arrivano direttamente dall’Inghilterra, con il Tottenham a frapporsi nei desideri di mercato della Juventus. Gli ‘Spurs’ hanno salutato Harry Kane: il bomber inglese si è preso l’applauso del suo stadio per l’ultima volta in occasione del match contro l’Aston Villa. In estate, poi, le strade si separeranno: decisione già presa.

L’affare priverà il Tottenham di uno dei migliori attaccanti in circolazione, ma la sua vendita è il lascia passare per rifondare la rosa. A partire dal tecnico che – prima novità – potrebbe essere Maurizio Sarri. La candidatura dell’ex Juventus ha preso piede, dopo la vittoria dell’Europa League con il Chelsea: il Tottenham conosce le potenzialità del tecnico e sta valutando la sua posizione.

Calciomercato Juventus, Haaland al Tottenham

Sarri, però, ha delle richieste: l’allenatore, per accettare la panchina, vuole un investimento considerevole in attacco ed un solo nome che porta a Erling Haaland. Il bomber del Borussia Dortmund è valutato quasi 150 milioni dal club tedesco, ma potrebbe essere finanziato proprio dalla vendita di Kane, prevista sui 120-130 milioni. Ha 20 anni e tante richieste, ma gli Spurs potrebbero essere gli unici ad avere le risorse per portare a termine l’operazione.

Un affare che – se concluso – avrebbe il sapore di beffa per la Juventus, da tempo vicina al giocatore. I bianconeri, dopo averlo avvicinato prima dell’approdo al Dortmund, vedrebbero così sfumarlo una seconda volta. E questa definitivamente. Il punto di partenza è però l’arrivo di Sarri al Tottenham, una pista ancora tutta da costruire.