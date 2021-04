La Superlega ha spaccato il calcio in due e si chiedono provvedimenti verso le società ancora presenti nella nuova competizione

È un momento davvero complicato quello che si vive nel mondo del calcio, che da lunedì a oggi ha vissuto probabilmente i momenti più difficili della storia vista la creazione della ‘Superlega’ e la successiva spaccatura tra i vari top club. Juventus, Real Madrid, Barcellona e Milan non sono ancora uscite ufficialmente dalla competizione e rischiano nuove sanzioni.

Il presidente della Uefa Ceferin ieri ha minacciato queste società, che in caso di permanenza nella nuova competizione (che per ora è sospesa) potrebbero non partecipare alla prossima Champions League. La giornalista di Radio Radio Susanna Marcellini si è espressa in queste ore contro le società: “Riguardo la SuperLega sono d’accordo con Sconcerti quando chiede una seria penalizzazione per Juventus, Inter e Milan. Conflitto d’interessi e illecito sportivo”.

Il mondo del calcio dunque è spaccato in due e le società studiano il da farsi per vedere il modo in cui risolvere questa situazione.