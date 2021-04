Morata sembra essere destinato a lasciare la Juventus in vista della prossima stagione: occhio al sostituto low cost in Serie A

Ennesima brutta figura della Juventus in questa stagione. I bianconeri hanno raccolto un altro passo falso a dir poco rilevante, uscendo sconfitti dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta con il punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa. La situazione in vista della qualificazione alla prossima Champions League, quindi, si complica maggiormente. Da tenere in considerazione, poi, che la ‘Vecchia Signora’ è stata nuovamente eliminata nel peggiore dei modi durante la massima competizione europea e ha quasi perso definitivamente lo scudetto sempre più nelle mani dell’Inter. Diversi giocatori sono, perciò, a rischio partenza e tra i più in bilico c’è senza dubbio Alvaro Morata. La società, inoltre, pare abbia già individuato il sostituto, vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Morata: sostituto low cost in Serie A

Un’annata assolutamente problematica quella della Juventus. I bianconeri potrebbero mettere in atto cambiamenti importanti nella propria rosa e riflettono sul futuro. Devono fare i conti in queste ore, però, anche con il terremoto generato dall’ufficialità della nascita della Superlega. La società continua, nel frattempo, a tenere d’occhio anche temi legati al calciomercato.

In particolare, aumentano le possibilità di un addio di Morata a breve. Lo spagnolo ha deluso le aspettative dal suo ritorno in prestito – con scadenza giugno 2021 – dall‘Atletico Madrid e presenta anche un diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro per quest’estate. Paratici e Agnelli, quindi, non sarebbero intenzionati a proseguire tale rapporto e starebbero sondando il terreno alla ricerca di un sostituto.

L’eventuale permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino è possibile costringa i piemontesi a puntare su un colpo low cost. Questo per via del peso economico enorme del portoghese. Stando a quanto riferisce il portale ‘Donbalon.com’, avrebbero già individuato un possibile profilo idoneo. Si tratta di Nwankwo, detto Simy, centravanti in forza al Crotone. Il nigeriano è la rivelazione della Serie A in corso: ha realizzato ben 17 gol e 2 assist in 31 partite con i calabresi. È un classe ’92 e si distingue per la sua stazza importante (quasi due metri d’altezza) e per la sua potenza. Si tratterebbe, ovviamente, di un colpo più che fattibile per quanto riguarda le casse societarie, considerando anche l’approdo sempre più probabile dei rossoblù in Serie B. Vedremo quali sviluppi prenderà eventualmente la vicenda.