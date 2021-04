La Juventus, uno dei club fondatori della Superlega, potrebbe veder sfumare il colpo in Serie A

L’ufficialità della nascita della Superlega ha diviso il mondo del calcio, dai tifosi agli interpreti che lo rappresentano. Molti personaggi si sono schierati contro questa nuova lega che prevede un campionato di élite, escludendo, di fatto, le altre squadre di blasone inferiore. Uno dei giocatori che più si è schierato contro questo movimento è Robin Gosens e la sua rappresenta la prima posizione forte presa da un giocatore di Serie A.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Perez scatenato su Sergio Ramos e Ronaldo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, la Superlega alleata | Il Real piazza il super colpo!

Nel nuovo episodio del podcast “Kicker incontra Dazn” vengono riportate le parole dell’esterno tedesco dell’Atalanta: “E’ un disastro per il mondo del calcio, sono scioccato che stia diventando realtà. Alla base del calcio c’è sempre stato che anche una piccola può vincere, se una squadra è qualificata alla lega senza meriti sportivi i principi del calcio spariranno”. Gosens si schiera dalla parte dei tifosi: “Il calcio ormai è più un business che uno sport. Molti tifosi si opporranno alla Superlega e io mi unirei alla loro protesta”.

Calciomercato Juventus, Gosens contro la Superlega

Sulla base della posizione presa da Robin Gosens si potrebbero spegnere anche le possibilità per la Juventus di arrivare a lui nella prossima finestra di calciomercato. L’esterno tedesco è stato chiaro sulla sua posizione in merito alla nascita della Superlega di cui la Juventus rappresenta uno dei club fondatori. Ecco perché difficilmente Gosens accetterà di unirsi ad un club che non sta rappresentando i suoi principi legati al calcio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambi per i bomber | Triplo colpo da 115 milioni

La nascita della Superlega darà ancora più potere ai grandi club, ma allo stesso tempo allontanerà molti giocatori e molte società che non avranno più l’apertura e la volontà a sedersi ad un tavolino per trattare sul trasferimento di un calciatore, quindi anche l’Atalanta potrebbe decidere di dire categoricamente no alla cessione di Gosens ai bianconeri.