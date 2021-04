Il Sassuolo vince in casa del Benevento grazie ad un autogol di Barba e rimane in vantaggio sull’Hellas Verona

Il posticipo di Serie A vede sfidarsi Benevento e Sassuolo: i padroni di casa vengono beffati da un autogol di Barba. La squadra di Pippo Inzaghi non riesce a recuperare il gol di svantaggio e il Sassuolo porta a casa una vittoria di grande importanza per rimanere in scia Europa.

La squadra di De Zerbi allunga di due punti sull’Hellas Verona e consolida l’ottavo posto in vista di un finale di stagione che vedrà Sassuolo e Verona battersi fino all’ultimo sangue per provare ad arrivare in Europa League. Il Benevento, invece, perde un’occasione per allontanarsi in maniera concreta dalle zone calde della classifica e rimane a pari punti con la Fiorentina. Tabellino marcatori:

BENEVENTO-SASSUOLO 0-1

Autogol Barba 45′