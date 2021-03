L’estate vedrà diversi fuoriclasse cambiare maglia: l’argentino del Manchester City ha un accordo con il Barcellona che fa sfumare il suo approdo in Serie A

Il calciomercato si prepara ad un’estate bollente. Diversi campioni sono in scadenza di contratto con i propri club e potrebbero movimentare la sessione di trattative. La situazione più delicata riguarda Leo Messi, sempre più lontano dal Barcellona: gli spagnoli si stanno già cautelando ed avrebbero trovato il sostituto in caso di addio.

Calciomercato Barcellona, accordo con Aguero e niente Serie A

Il Barcellona ha scelto il ‘Kun’ Aguero per raccogliere la pesante eredità di Leo Messi, suo connazionale. I catalani stanno attraversando una crisi economica importante e l’arrivo del giocatore del Manchester City risolverebbe diverse problematiche. Sergio Aguero va in scadenza con il club inglese a giugno e non ha ancora rinnovato: il giocatore arriverebbe così a costo zero, garantendo a Koeman un acquisto di assoluto talento.

Sergio Aguero al Barcellona è più di una suggestione: secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, l’argentino avrebbe già raggiunto un accordo verbale con Laporta presidente dei catalani: contratto di due anni fino al 2023. Nulla di scritto, ma le parti sarebbero vicine. A 32 anni, Sergio Agüero ha ancora tanto da dare. Gli infortuni non lo hanno risparmiato in questa stagione, ma nel weekend è tornato a giocare con il City ed ha subito ritrovato il gol. Niente Serie A, dunque, per Aguero, con Juventus, Inter e Milan che avevano accarezzato il sogno ‘Kun’ a costo zero a giugno.