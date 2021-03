Le big del calcio pianificano il mercato: l’ultima indiscrezione ha per protagonista il Manchester United, pronto ad investire su un attaccante che gioca in Serie A

Il calciomercato estivo si avvicina e le grandi squadre europee iniziano a guardarsi intorno a caccia di possibili occasioni da sfruttare. La Premier League resta il campionato che più affascina i giocatori e il Manchester United potrebbe risultare tra le squadre più attive nel prossimo giugno. I ‘Red Devils’ hanno tante idee, l’ultima ispirata dalla Serie A.

Calciomercato United, idea Boga dalla Serie A

Il Manchester United è tornato nell’élite del calcio inglese grazie alla sapiente conduzione di mister Solskjaer: i ‘Red Devils’ hanno vinto il derby contro il City per 2-0 accorciando le distanze dalla vetta occupata proprio dall’undici di Guardiola. Il secondo posto in classifica è quasi garanzia di giocare in Champions League il prossimo anno. Gli inglesi – che sfideranno il Milan negli ottavi di Europa League – sono pronti ad arricchire la rosa con nuovi innesti.

L’ultima suggestione arriva dalla Serie A con il Manchester United che starebbe studiando la situazione di Jeremie Boga. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, il club è pronto a trattare con il Sassuolo la cessione del talentuoso attaccante. Classe 1997, l’ivoriano termina il suo contratto nel giugno 2022 e non ha ancora rinnovato il suo contratto con i neroverdi. Il Sassuolo – se vuole fare cassa – sarà costretto a venderlo questa estate e gli inglesi sono consci della situazione.

Calciomercato United, 25 milioni per Boga

Lo United segue il giocatore da molto tempo ed è pronto all’assalto. Il Manchester è pronto a mettere sul tavolo una cifra pari a 25 milioni di euro che difficilmente il Sassuolo potrebbe rifiutare. Protagonista di tre gol e due assist in stagione, Boga può giocare sia come esterno che nel ruolo di prima punta e può essere un jolly prezioso per Solskjaer.

La priorità resta il rinnovo, ma se qualcosa dovesse andare storto il Manchester United sembra aver preso vantaggio sulla concorrenza. Beffati sul nascere, quindi, possibili interessi da parte delle big italiane, tra tutte la Juventus, che ha ottimi rapporti con la dirigenza neroverde.