Calciomercato Roma, incontro con l'agente di Pellegrini | Occhio al rinnovo

Il futuro di Lorenzo Pellegrini si deciderà nei prossimi mesi. La Roma intanto ha incontrato l’agente del calciatore: le ultime novità sul rinnovo

Lorenzo Pellegrini si sta confermando in questa stagione un perno assoluto della Roma di Paulo Fonseca. Il centrocampista giallorosso sta trascinando i suoi a centrocampo a suon di assist e prestazioni di grandi qualità. Uno dei perni del club capitolino per il presente e per il futuro, ma attenzione al rinnovo di contratto. Il calciatore è in scadenza a giugno del 2022 e la Roma è ancora alla ricerca di un accordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il big resta in Premier | Mourinho ‘gela’ Juve e Roma

Calciomercato Roma, incontro per il rinnovo di Pellegrini: ecco cosa filtra

Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, la Roma ha tutta ha tutta l’intenzione di trattenere il calciatore e la scorsa settimana ha tenuto un incontro conoscitivo con il suo agente Giampiero Pocetta. Non si è parlato solo del centrocampista italiano, ma anche quello degli altri assistiti della ‘GP Soccer and Management’, tra cui Zalewski e Ciervo. Considerando che la Roma si trova in una fase decisiva della sua stagione, si è deciso di comune accordo che il discorso verrà ripreso più avanti. In ogni caso, l’intenzione dei giallorossi pare chiara: vogliono tenersi stretto il calciatore.