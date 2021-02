Il Milan potrebbe ristrutturare in maniera importante il suo attacco nei prossimi mesi sul calciomercato. Occhio alla pista che porta a Edin Dzeko per i rossoneri

Il Milan si trova in un momento particolarmente delicato della sua stagione. I rossoneri dovranno cercare di tornare al più presto alla vittoria, in modo da alimentare la loro corsa verso lo Scudetto. Sullo sfondo, però, permangono le questioni relative al calciomercato. Bisognerà porre grande attenzione sui movimenti in attacco per il club rossonero. Nelle scorse settimane è stato accostato in più occasioni il nome di Odsonne Edouard al club milanese. Ora, però, potrebbe profilarsi uno scenario completamente diverso sul calciomercato: ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, occhio a Dzeko: la Roma punta Edouard

In realtà, infatti, secondo quanto riporta il portale ‘leicestermercury’, anche la Roma sarebbe entrata prepotentemente nella corsa alla talentuosa punta. Sul calciatore, c’è anche il Leicester che segue con grande attenzione le sue prestazioni. Se i giallorossi dovessero riuscire ad arrivare all’attaccante, automaticamente befferebbero il Milan, ma allo stesso tempo si libererebbe Edin Dzeko.

E proprio quest’ultimo, dopo i tantissimi rumors che l’hanno riguardato negli scorsi mesi, potrebbe entrare nel mirino dei rossoneri chiudendo il triangolo sul calciomercato. Ovviamente ciò potrà avvenire solo se Zlatan Ibrahimovic non dovesse restare in rossonero e non rinnovare quindi il contratto con il Milan. Vedremo se il clamoroso scenario per l’attacco si concluderà nei prossimi mesi o Roma e Milan punteranno nuovi obiettivi.