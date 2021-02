Justin Kluivert potrebbe continuare a vestire la maglia del Lipsia anche la prossima stagione, ecco la situazione

In casa Roma la società sta lavorando anche sul fronte cessioni, in particolare su quella di Justin Kluivert. L’attaccante olandese classe’99 si è trasferito in prestito al Lipsia nell’ottobre del 2020 e in Bundesliga è tornato a giocare su buoni livelli. Il suo rendimento nella Capitale non ha soddisfatto le aspettative, ma ciò nonostante la Roma ha preferito optare per il prestito e non per la cessione a titolo definitivo, a testimonianza della fiducia nelle potenzialità del calciatore.

Al Lipsia ha fornito buone prestazioni, ritagliandosi un ruolo importante all’interno del gruppo di Julian Nagelsmann, anche se il suo rendimento può e deve ancora crescere.. In questa stagione, però, Kluivert ha disputato solo 9 partite in campionato, trovando un gol contro il Bayern Monaco. Attualmente sta recuperando da un infortunio alla caviglia che ha momentaneamente interrotto il suo percorso in Germania.

Calciomercato Roma, il Lipsia va verso il riscatto di Kluivert

Il Lipsia, però, crede nelle potenzialità del nativo di Zaandam e ha intenzione di riscattarlo per la prossima stagione. Secondo il tabloid tedesco ‘Bild’ nell’accordo tra la Roma e il club della Red Bull ci sarebbe una clausola che permetterebbe al Lipsia di acquistare il giocatore ex Ajax a titolo definitivo per una cifra che si aggira tra i 10 e i 13 milioni di euro.

Molto dipenderà anche dalla seconda parte di stagione e dalle prestazioni che sarà in grado di fornire Kluivert, ma al momento la volontà del Lipsia è quello di riscattarlo dalla Roma, sfruttando la clausola presente nell’accordo con i giallorossi.