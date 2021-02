Dubbi per il rinnovo del contratto di un top player del Milan: l’occasione in caso di addio arriva dal Barcellona

Ad attendere il Milan nella prossima partita di campionato c’è lo Spezia. Una trasferta molto insidiosa per i rossoneri, che affrontano una squadra in grande forma che ha sempre creato qualche problema alle big, come a Napoli e Roma. Nel frattempo si inizia già a lavorare per la prossima sessione estiva di calciomercato, in vista della quale c’è da risolvere la situazione legata al rinnovo di Alessio Romagnoli.

Infatti il centrale difensivo rossonero vedrà scadere il proprio contratto nel 2022, ma al momento il rinnovo sembrerebbe in stand-by. Qualora dovessero esserci problemi per il prolungamento, l’occasione per assicurarsi l’erede arriverebbe da Barcellona, dove un centrale difensivo viene messo in vendita.

Calciomercato Milan, erede Romagnoli: idea Lenglet

Barcellona in evidente difficoltà in questa stagione. Infatti il club catalano in Liga continua a faticare nel raggiungere risultati, ed al momento si trova ad 8 punti dalla vetta occupata dall’Atletico Madrid, con una partita in più rispetto alla squadra di Simeone. Inoltre proprio due giorni fa è arrivata l’eliminazione dalla Copa del Rey per mano del Siviglia.

Dunque in estate tra le fila del club catalano potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Ad essere inserito nella lista dei partenti potrebbe essere Clement Lenglet. Infatti il centrale francese nell’ultimo anno e mezzo sembrerebbe non riuscire a trovare più la migliore forma. Viene così messo in discussione anche il suo futuro, nonostante un contratto che lo lega al Barcellona fino al 2026. Così il difensore francese potrebbe finire nel mirino del Milan, vista la situazione contrattuale di Alessio Romagnoli ancora irrisolta. Per i rossoneri potrebbe essere un colpo importante in vista della prossima stagione, poiché il centrale classe 1995 ha già molta esperienza in campo europeo e potrebbe arrivare anche ad un prezzo scontato. Infatti, se lo scorso anno Lenglet veniva valutato intorno ai 60 milioni di euro, ora il suo prezzo sarebbe sceso notevolmente, arrivando intorno ai 40 milioni di euro.