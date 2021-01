Vittoria di misura del Milan sul Bologna grazie ai gol di Rebic e Kessie che confermano il primato in classifica dei rossoneri

Il Milan si riscatta dopo le sconfitte con l’Atalanta in campionato e con l’Inter in Coppa Italia. Vittoria di misura al Dall’Ara di Bologna per 2-1 che conferma il primato in classifica dei rossoneri che si tengono a distanza di sicurezza dall’Inter, che giocherà questa sera a San Siro col Benevento, cercando di rimanere in scia.

La sblocca Ante Rebic che rimedia all’errore dal dischetto di Zlatan Ibrahimovic e sulla ribattuta batte Skorupski. Primo tempo in controllo dei rossoneri, nonostante la parata decisiva di Donnarumma quasi al termine del primo tempo che salva il risultato. Nel secondo tempo un altro rigore, questa volta battuto da Kessie, regalare il doppio vantaggio al Milan. Il Bologna al minuto 80 accorcia le distanze con il gol di Poli che buca Donnarumma. Il portiere rossonero è poi decisivo su Soriano che salva il risultato regalando 3 punti fondamentali agli uomini di Pioli.

Bologna-Milan 1-2, tabellino marcatori

Bologna-Milan 1-2

26′ Rebic, 53′ Kessie, 81′ Poli

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter 41; Roma 37; Juventus* e Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Bologna** 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12