Le big del calcio italiano pensano già al mercato estivo: suggestione Icardi. Il Psg disposto alla cessione, ma la Juventus non è la destinazione più ‘quotata’

Il calciomercato vive di trattative improvvise, colpi di scena, ma anche di pianificazione. Le big della Serie A guardano già all’estate e ai possibili affari da chiudere per rinforzare le rispettive rose. Tra i nomi che stuzzicano c’è quello di Mauro Icardi, non felicissimo al Psg e pronto a tornare a giocare in Italia. Su di lui c’è la Juventus, ma non solo.

Calciomercato Juventus, Icardi poco quotato

L’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Psg ha stravolto le gerarchie: il titolare per l’ex Tottenham è Moise Kean, ma Icardi vuole provare a sovvertire l’ordine delle preferenze. L’argentino è stato utilizzato appena otto volte in Ligue 1, ma è reduce da due gravi infortuni che lo hanno tenuto fuori fino a inizio gennaio. Schierato nuovamente titolare il 22 gennaio, l’ex Inter ha risposto portando a casa un gol e un assist contro il Montpellier.

L’attaccante resta comunque ai margini del progetto Psg e in estate il suo addio è più di una possibilità. A rilanciare questa situazione sono anche le agenzie di scommesse che quotano il passaggio dell’attaccante argentino dal PSG alla Juventus cinque volte la posta. Mister Pirlo è alla ricerca di una quarta punta, ma il costo elevato dell’operazione potrebbe complicare la trattativa.

L’Inter ha infatti posto una clausola al Psg che prevede il versamento di 15 milioni di Euro qualora Icardi venga venduto alla Juventus. Questa condizione complica i piani e avvicina l’argentino al Milan, che potrebbe accaparrarsi le sue prestazioni per una cifra non inferiore ai 50 milioni di Euro, prezzo con i quali i francesi lo acquistarono dai nerazzurri. Una situazione in divenire, ma da seguire.