La suggestione in casa Inter in caso di cambio di proprietà sembra essere Maurizio Sarri: i dettagli del nuovo scenario

L’Inter sta vivendo diversi problemi economici, come tutti i club colpiti dalla pandemia. Il Covid-19 ha danneggiato di molto le casse del club nerazzurro, che cerca nuovi investitori. Suning vorrebbe cedere anche una piccola parte delle quote, ma non è escluso che il club cambi di nuovo proprietà. In tal senso, la nuova società potrebbe avere a capo BC Partners.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il club chiarisce la situazione Hakimi | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Proposto in Serie A!

Inter, BC Partners e l’idea Sarri

Chiaramente, una nuova proprietà attuerebbe una rivoluzione nell’Inter. Marotta e Conte sono uomini di Suning e BC Partners preferirebbe puntare su altro. La valorizzazione massima del parco giocatori è la prima cosa a cui aspirerebbe il fondo. A tal proposito, l’allenatore finora ha svalutato diversi elementi della rosa, come per esempio Eriksen.

Questo è uno dei motivi per cui la suggestione della nuova proprietà sarebbe Maurizio Sarri. Il suo ingaggio sarebbe garanzia di un cambio di filosofia, anche perché non ha solo fatto bene in Serie A, ma anche al Chelsea in Premier League. La crescita del valore degli elementi porterebbe a nuove plusvalenze, ormai vitali per le sopravvivenze dei club. Sarri, in ogni caso, è anche nel mirino della Roma che è alle prese con alcune grane con Paulo Fonseca.