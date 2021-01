Andrea Pirlo vorrebbe trattenere Cristiano Ronaldo, che rinnoverebbe con la Juventus: lo scenario e i dettagli

La Juventus ha conquistato la Supercoppa italiana contro il Napoli mercoledì. Decisivo Cristiano Ronaldo, come spesso capita, che ha sbloccato il risultato e portato i bianconeri sul momentaneo 1-0. Un trofeo che alza di molto il morale della squadra di Andrea Pirlo, soprattutto dopo il pesantissimo ko contro l’Inter di domenica scorsa. Una svolta che potrebbe segnare il futuro di CR7.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid, Zidane ha il Covid | Annuncio del club

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici vuole Tolisso | Proposto lo scambio!

Juventus, si lavora al rinnovo di Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, la vittoria in Supercoppa potrebbe essere decisiva nel futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti, Andrea Pirlo sarebbe decisivo per arrivare al rinnovo dell’asso portoghese, che rappresenta il giocatore principale della squadra e senza di lui le cose andrebbero decisamente peggio. Anche per il futuro dell’allenatore. Si parla di un interesse del PSG in caso di partenza di Mbappé, ma il tecnico bianconero sembra avere le idee chiare su questo punto: con Ronaldo le cose vanno bene e non c’è bisogno di privarsene.

La Juventus stia vivendo una stagione molto complicata, soprattutto nella lotta allo scudetto visti i dieci punti di distacco dal Milan. Tuttavia, il morale si è alzato di parecchio e l’obiettivo è quello di affermarsi in Serie A così come in Champions League.