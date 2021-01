La Juventus necessità di un cambio di marcia a centrocampo. Per la mediana occhio alla chance Tolisso dopo l’affare Costa

Il centrocampo della Juventus sta vivendo un momento di grande affanno. La gara persa malamente contro l’Inter ha messo in evidenza tutti i problemi di un centrocampo lento, poco qualitativo e troppo macchinoso soprattutto in avvio di azione. Una mediana dunque ben lontana da quelle che erano le aspettative di Pirlo che vorrebbe provare ad improntare un gioco molto diversi. L’involuzione di Bentancur si è unita all’oggetto misterioso Arthur e ai mai particolarmente positivi Ramsey e Rabiot che sono sotto la lente di ingrandimento del club. La Juve necessità di qualità e forze fresche a centrocampo e non è da escludere un nuovo innesto con la cessione di uno o più elementi. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, affare col Bayern: torna di moda Tolisso

Ramsey e Rabiot, entrambi molto apprezzati in Premier, sono tra i candidati principali ad un addio estate a meno di un repentino e netto cambio di marcia. Con l’addio di uno dei due ecco che la Juvenus andrebbe certamente a caccia di un nuovo centrocampista con una cifra tecnica importante ma già consolidato. Identikit questo che potrebbe essere ben soddisfatto da Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern già seguito coin grande attenzione ai tempi del Lione.

In Germania il classe 1994 non sembra aver soddisfatto le aspettative e non è centrale nel progetto di Flick come testimonia il fatto che non ha mai concluso una gara per 90 minuti nel corso di questa Bundesliga. Numeri e rendimento di Tolisso non hanno ripagato la cifra spesa dal Bayern che dopo 4 stagioni potrebbe lasciarlo partire ad un prezzo scontato. La valutazione non supera i 20/25 milioni di euro alla luce anche di un contratto in scadenza 2022 che potrebbe favorire la Juventus. Ad alimentare il tutto anche i buoni rapporti che intercorrono tra le società dopo l’affare Douglas Costa.