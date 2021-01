Calciomercato Inter, addio Vidal | Futuro in Inghilterra

L’Inter potrebbe presto dire addio ad Arturo Vidal: il centrocampista cileno finora ha deluso e per lui c’è un sondaggio dalla Premier

L’Inter al momento è a -3 dal Milan capolista, e in attesa della Coppa Italia è già fuori dalle competizioni europee. L’uscita anticipata dalla Champions League ha creato diversi malumori nell’ambiente nerazzurro e sul banco degli imputati è finito Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, fortemente voluto da Conte, non ha portato ciò che serviva alla squadra nerazzurra, anzi. L’avventura a Milano dell’ex Juve sta vivendo più bassi che alti e non è escluso che lasci l’Inter.

Inter, la Premier League su Vidal

Arturo Vidal in questa stagione ha disputato in totale diciannove partite tra Serie A e Champions, per un totale di 1.126′. Alla voce gol fatti, però, lo score è zero. Gli assist sono soltanto due e le prestazioni finora sono state poco esaltanti. Un rendimento che lascia parecchio a desiderare vista l’importanza dell’acquisto del cileno, che ora potrebbe dire addio all’Inter.

La Premier League è un’opzione, con l’Everton che avrebbe fatto un sondaggio per acquistare Vidal. Carlo Ancelotti è sempre molto attento alle vicende del campionato italiano e dopo aver accolto Allan e Olsen, il prossimo potrebbe essere l’ex Juve.