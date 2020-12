Radja Nainggolan, prossimo centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua esperienza all’Inter

L’Inter ha ceduto Radja Nainggolan al Cagliari: il belga non rientrava nei piani di Conte e si è optato per il ritorno in Sardegna in prestito secco, fino al termine della stagione. Il centrocampista ha svolto oggi le visite mediche a Villa Stuart, prima di aggregarsi alla squadra di Eusebio Di Francesco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, top player gratis | C’è la fila in Serie A!

Nainggolan ha rilasciato anche alcune dichiarazioni riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Sono contante del ritorno al Cagliari, ma non è ancora ufficiale. Rimpianto Inter? Non ho avuto possibilità pur essendomi messo a disposizione, pazienza“. Infine, sull’addio a titolo definitivo: “Sapete com’è la formula…“. Insomma, una piccola frecciatina del belga nei confronti di Conte, che ha preferito non puntare su di lui.