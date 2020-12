La Juventus vuole concretizzare il rinnovo del big nelle prossime settimane, in vista del calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità e lo scenario

La Juventus sembra avere tutta l’intenzione di rinnovare il contratto di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha avuto diverse difficoltà in quest’inizio di stagione, tra i diversi infortuni e l’ottimo inserimento di Alvaro Morata al fianco di Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo ha, infatti, scalato le gerarchie di Andrea Pirlo, inserendosi a tutti gli effetti come titolare assoluto in attacco. Sul futuro della Joya, però, proprio in queste ore stanno arrivando delle importanti notizie. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo con i bianconeri: nuova offerta

Il club torinese ha messo sul piatto una proposta di rinnovo decisamente interessante per l’attaccante argentino. Il contratto attuale della Joya è attualmente in scadenza nel 2022 e da settimane si parla del possibile prolungamento. La prima offerta, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, è da 10 milioni di euro a stagione. Questa cifra è considerata sufficiente dai bianconeri per accontentare l’argentino e non ci dovrebbero essere ulteriori rilanci. Si attende ora solo la risposta dell’ex Palermo: vedremo se la trattativa andrà a buon fine.