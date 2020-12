Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe non essere sulla panchina della big. Di seguito tutte le ultime novità e i colpi in vista

E’ pronto un vero e proprio stravolgimento in casa PSG che potrebbe riguardare non solo la panchina, ma anche il calciomercato. I francesi, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero deciso di esonerare Thomas Tuchel: la decisione sarebbe già stata comunicata e l’addio sarebbe imminente. Si apre quindi la corsa al suo successore e Massimiliano Allegri sarebbe dato da molti come favorito. Le ultime novità aprirebbero, però, scenari diversi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso: salta la panchina della big | Addio a Natale

Calciomercato, il PSG decide: Pochettino e due colpi. Allegri out

Il PSG, secondo le ultime notizie, avrebbe optato per l’arrivo di Mauricio Pochettino in panchina. Niente Allegri, dunque, nonostante i tanti rumors delle ultime settimane. Parallelamente il club francese sarebbe pronto a chiudere subito due importanti colpi in entrata. Si tratta di Dele Alli e Christian Eriksen. Entrambi scontenti e con pochissimo minutaggio con Tottenham e Inter, hanno già fatto molto bene con il tecnico argentino in Premier League. Vedremo se il doppio affare, che potrebbe infiammare il mercato di gennaio, decollerà nei prossimi giorni.