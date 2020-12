L’Inter ha nel mirino Marcos Alonso per rinforzare l’out sinistro, ma c’è la forte concorrenza dell’Atletico Madrid

L’Inter è alla ricerca di un terzino sinistro da utilizzare nel 3-5-2 di Antonio Conte. L’obiettivo è trovare un calciatore come Hakimi, molto abile in fase di spinta, in grado di offrire soluzioni in fase offensiva ai nerazzurri. Il giocatore che più interesserebbe all’allenatore dell’Inter è Marcos Alonso, che ha avuto anche al Chelsea. Lo spagnolo in Serie A ha già vestito la maglia della Fiorentina, affermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo.

Inter, concorrenza dall’Atletico Madrid per Marcos Alonso

Anche l’Atletico Madrid è molto interessato a Marcos Alonso: Il terzino sinistro è tifoso dei Colchoneros e il legame con la squadra di Simeone è forte. Il padre è stato giocatore e allenatore dell’Atletico e a lui farebbe molto piacere ripercorrere le sue orme. Lo ha riferito José Manuel Estrada, giornalista di ‘La Razon‘, che ha poi rivelato che Chelsea e Atletico Madrid si dividerebbero l’ingaggio in caso di partenza in prestito a gennaio. L’eventuale riscatto verrebbe poi trattato nel giugno 2021. L’Inter è alla finestra, consapevole che Conte apprezza molto il giocatore, al quale è stato chiesto un po’ di tempo. Tuttavia, i Colchoneros stanno facendo molto in fretta per chiudere l’affare.