La Juventus potrebbe concretizzare l’arrivo di un big sul calciomercato già a gennaio. Scopriamo di chi si tratta e chi potrebbe partire per fargli spazio

La Juventus è a caccia di un calciatore che dovrebbe innalzare il livello complessivo della rosa sulla trequarti. I bianconeri, in particolare, restano forti su Isco che dopo diversi anni di successi sembra ora in uscita dal Real Madrid. I torinesi sono pronti al rilancio per il calciatore spagnolo che potrebbe essere la pedina per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Di seguito le ultime novità e tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, pronto il rilancio per Isco. Bernardeschi via

La dirigenza bianconera potrebbe, dunque, rilanciare per Isco già a gennaio. L’operazione potrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto per un totale di 18 milioni di euro. Il trequartista, nel mirino pure del Milan, dovrebbe guadagnare 7 milioni netti a stagione che diventerebbero 11 lordi con il Decreto Crescita per un totale di 44 fino al 2025. Il costo complessivo dell’operazione sarebbe quindi di 62 milioni. Per finanziare il colpo, è probabile la partenza di Federico Bernardeschi. L’esterno italiano non sta riuscendo a decollare agli ordini di Andrea Pirlo e il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino già a gennaio.