Il centrocampista è a un bivio: o rinnova oppure sarà cessione. La Serie A attende

Sedici presenze su diciassette partite giocate dal Milan in questa prima fase di stagione: Frank Kessie è l’insostituibile della formazione di Stefano Pioli, sceso in campo tra campionato ed Europa League perdendosi soltanto la sfida di ritorno con il Lille, pareggiata per 1-1. Per questo la dirigenza rossonera, che sente di aver recuperato un giocatore fondamentale che con Pioli ha ritrovato anche la qualità giusta per essere uno dei migliori nel suo ruolo in Italia, vuole blindarlo.

Calciomercato Milan, rinnovo o sarà cessione

L’attuale contratto di Kessie andrà in scadenza nel 2022 e i rossoneri vorrebbero prolungare l’accordo almeno fino al 2025, così da evitare di dover arrivare a un’eventuale rottura l’anno prossimo. D’altronde sul centrocampista della Costa d’Avorio ci sono gli occhi attenti della Juventus e dell’Inter, che potrebbero approfittare della situazione contrattuale del giocatore e farsi avanti già in estate per strapparlo a Maldini a cifre contenute. La valutazione potrebbe scendere fino a 15 milioni, per evitare di doverlo perdere a parametro zero, nel caso. Il giocatore pronto a chiedere, sia in caso di rinnovo con il Milan che di cessione, un aumento dell’ingaggio a 3 o 3,5 milioni rispetto ai 2,2 percepiti attualmente.

