Real Madrid-Inter, Conte perde un big | Brutte notizie per i nerazzurri

Real Madrid-Inter, Conte perde Romelu Lukaku in vista della sfida del Bernabeu: pessime notizie per i nerazzurri

E’ stato costretto ad arrendersi al proprio problema muscolare, Romelu Lukaku, che in vista della cruciale trasferta di Madrid contro il Real resterà a Milano. A rivelarlo è ‘Sky Sport’, che ha spiegato come l’ex attaccante del Manchester United abbia dovuto alzare bandiera bianca, dopo il riacutizzarsi di un problema muscolare, che lo tartassa ormai da giorni. Adesso, Antonio Conte dovrà fare a meno del belga e trovare un altro attaccante sul quale poggiare la propria Inter, nella sfida del Bernabeu: con Sanchez out anche lui per infortunio, il tecnico nerazzurro studia l’utilizzo di Eriksen, Pinamonti o Perisic al fianco di Lautaro Martinez.

