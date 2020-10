Calciomercato Milan, Koeman lo esclude | Colpo a gennaio!

Continua la ricerca di un centrale per i rossoneri: Umtiti è il profilo più apprezzato

Il Milan continua a cercare un difensore centrale per il calciomercato di gennaio: una scelta che arriva anche dalle poche alternative a Kjaer e Romagnoli per Stefano Pioli, che ha come obiettivo quello di Samuel Umtiti. Il giocatore del Barcellona non è ben visto da Koeman, che già in estate avrebbe voluto liberarsene: attualmente infortunato, la sua posizione nelle gerarchie blaugrana sono molto calate, con addirittura il tecnico che starebbe pensando di arretrare De Jong a difensore, stando a quanto riportato da ‘Marca’, mettendolo fuori rosa.

Calciomercato Milan, colpo francese in difesa

Il Milan vorrebbe provare a proporre un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione successiva, accordandosi su una cifra di 18-20 milioni con il Barcellona. Pagato 25 milioni, Umtiti non rappresenterebbe una minusvalenza per il club attualmente in cerca di un nuovo presidente, soprattutto dopo le quattro stagioni che, a parte l’ultima, hanno permesso alla società di vincere un buon numero di trofei nazionali.

