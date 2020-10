Milan, brutto stop per Pioli | Il giocatore salterà tre partite!

Infortunio e stop di dieci giorni per il giocatore rossonero, che salterà tre partite.

Brutte notizie per Stefano Pioli che perde Hakan Calhanoglou per tre partite: il turco ha rimediato una distorsione alla caviglia e salterà sia la gara di giovedì contro il Celtic, valevole per il primo turno di Europa League, che quella con la Roma del prossimo fine settimana. Improbabile la sua presenza anche giovedì prossimo in campo contro lo Slavia Praga. L’ottimo stato di forma del giocatore viene quindi interrotto da un infortunio rimediato a Milanello in giornata.

