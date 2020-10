Dinamo Kiev-Juventus, tegola per Pirlo | Difensore ko

Esce per infortunio dal campo Chiellini durante la gara di Champions League.

Problema muscolare alla coscia per Giorgio Chiellini: il difensore è stato sostituito al 18′ del primo tempo da Demiral per un infortunio che potrebbe tenerlo fermo per le prossime partite di campionato. Apprensione in casa Juventus e per Andrea Pirlo, che rischia di ritrovarsi con una coperta ancora più corta in difesa. Verranno fatte le dovute valutazioni nel corso dei prossimi giorni per comprendere meglio l’entità dell’infortunio del capitano bianconero, che ha lasciato la fascia a Bonucci.

