Coronavirus, l’Europeo di nuovo a rischio? La posizione dell’Uefa

Coronavirus, il nuovo aumento di contagi crea delle preoccupazioni in seno all’Uefa per la disputa dell’Europeo 2021: il punto

L’aumento dei contagi di coronavirus in tutta Europa, per quella che si preannuncia come una seconda ondata, crea qualche preoccupazione in seno alla Uefa per lo svolgimento di Euro 2021. L’organo del calcio europeo sta seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione per capire come interfacciarsi con le varie problematiche. Aspetti prioritari, in un torneo che oltretutto sarà itinerante, saranno quelli della salute degli atleti e del pubblico, con l’opportuna osservanza delle norme di sicurezza. Il tutto andrà applicato ai vari trasferimenti e alle regole sulla quarantena. Ma nonostante la situazione in peggioramento, stando a ‘L’Equipe’, all’Uefa non avrebbero al momento pensato a eventuali piani B e sarebbero convinti di riuscire a gestire l’organizzazione dell’evento, permettendo anche agli spettatori di assistere alle gare. Si ritiene che attenendosi alle norme sanitarie, la kermesse potrà svolgersi regolarmente.

