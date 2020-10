Clamoroso retroscena di mercato per la Juventus: in caso di mancato arrivo di Chiesa, i bianconeri avevano già in tasca il ‘piano B’.

L’ultima giornata del calciomercato è stata senz’altro caratterizzata da numerosi colpi last-minute per le ‘big’ del nostro campionato. La Juventus si è dimostrata ancora una volta regina incontrastata nelle trattative dell’ultim’ora mettendo a segno forse il ‘colpo’ più importante dell’intera sessione di mercato.

I bianconeri si sono infatti assicurati il gioiello della Fiorentina Federico Chiesa, con un’operazione biennale da circa 60 milioni di euri complessivi. Il classe ’97 è andato a completare il reparto offensivo della Juventus, sostituendo il partente Douglas Costa, ceduto in prestito al Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: senza Chiesa, la Juve era pronta a virare su Adama Traore del Wolwerhampton

Tra i principali sponsor dell’operazione ‘Chiesa-Juve’ c’è stato sicuramente il Chief Football Officer Fabio Paratici, grande ammiratore del giovane figlio d’arte.

Dalla Spagna però è trapelata un’indiscrezione che rivela un clamoroso retroscena di mercato per la Juve. Qualora l’approdo di Chiesa a Torino fosse saltato, i bianconeri erano pronti ad attivare il ‘piano B’. La dirigenza dei Campioni d’Italia avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale con il Wolwerhampton per la cessione dell’esterno spagnolo Adama Traore.

La ‘bestia’ dei Wolwes, convocato per le prossime amichevoli dalla Spagna, è stato più volte accostato alla formazione di Pirlo. Lo stesso tecnico bresciano avrebbe dato la sua approvazione all’acquisto dell’esterno classe ’96, ritendolo un sostituto ideale di Douglas Costa nell’attacco della Juventus. A spuntarla però come sappiamo è stata la prima scelta di Paratici, con Federico Chiesa pronto a contribuire alla conquista di nuovi trofei in casa bianconera.

