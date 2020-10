Calciomercato, doppio colpo della Roma | ‘Smacco’ alla Juventus!

Dalla Spagna rivelano come la Roma abbia già in cantiere un doppio colpo in attacco per il mercato di gennaio: anticipata anche la Juventus

La prima stagione di Andrea Pirlo come allenatore è appena iniziata e la prima squadra ad essere riuscito a fermarlo è stata la Roma. Nella gara dell’Olimpico la sua Juventus è parsa in maggiore difficoltà rispetto alla prima uscita e con tanti problemi ancora da risolvere. Nulla di irreparabile e tutto abbastanza fisiologico, anche se i bianconeri sono intervenuti sul mercato con un altro grande colpo come Federico Chiesa. Per la sessione invernale, invece, potrebbero essere proprio i giallorossi a rovinare nuovamente i piani di Pirlo: dalla Spagna rivelano che la Roma sarebbe vicina ad un doppio colpo in attacco.

Calciomercato Roma, doppio colpo per gennaio | El Shaarawy e Milik in arrivo!

Come rivelato da ‘Todofichajes.net’, la Roma avrebbe già un doppio accordo per il mercato di gennaio: Arkadiusz Milik e Stephan El Shaarawy potrebbero rinforzare la compagine di Fonseca. Anche la Juventus, che non ha acquistato un vice Morata, è interessata ad entrambi i giocatori, ma potrebbe essere già stata anticipata dai giallorossi. Per il ritorno del ‘Faraone’, in particolare, sarebbe già tutto apparecchiato con lo Shanghai Shenhua: prestito fino a fine stagione per 1,5 milioni e riscatto fissato a 20 milioni di euro.

El Shaarawy, per il suo rientro a Roma, percepirebbe uno stipendio da 2,5 milioni a stagione. I giallorossi, poi, sembrano essere intenzionati a riprovarci per Milik: l’attaccante polacco è stato vicinissimo all’arrivo, tanto da sostenere persino le visite mediche. Il club capitolino, per anticipare la concorrenza, sarebbe disposto ad offrire 12 milioni di euro al Napoli: pur di non perderlo a zero, i partenopei potrebbero acconsentire alla cessione.

Scatto improvviso della Roma per Milik ed El Shaarawy, anticipata anche la Juventus: i giallorossi vogliono portare due attaccanti a Fonseca.

