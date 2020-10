Nel primo pomeriggio la Juventus ha consegnato l’attesa lista Champions alla Uefa. Come prevedibile, c’è stata una esclusione eccellente tra i ‘big’.

La consegna della lista Champions da parte delle squadre che vi partecipano è da sempre considerata normale amministrazione. Mai come quest’anno però questa prassi ha assunto rilevanza particolare.

Per la Juventus e i suoi tifosi infatti, in un certo senso questa giornata ha rappresentato lo ‘scoglio’ insuperabile nella ‘telenovela – Suarez’, il grande colpo sognato dalla dirigenza bianconera durante il mercato e non portato a termine per via delle pratiche burocratiche che non avrebbero consentito al ‘pistolero’ di essere inserito nella speciale lista della competizione europea più prestigiosa.

Juventus, consegnata la lista Champions. Pirlo mette ‘out’ Khedira

La giornata odierna inoltre, rappresenta il ‘day after’ di quello che è stato forse il calciomercato più pazzo dello storia. Per i tifosi della Juventus la lista emanata da Andrea Pirlo testimonia le pedine sule quali il tecnico bresciano farà affidamento per cercare di vincere la tanta agognata Champions League.

Tra i ventidue nomi presenti in lista non vi sono particolari sorprese, eccetto una. Pirlo ha infatti deciso di non inserire Sami Khedira nella rosa europea della Juve. La società bianconera non è riuscita a cedere il centrocampista tedesco in questa sessione, con l’ex Real Madrid fermo nella sua decisione di rifiutare qualsiasi proposta ‘minore’ pur di onorare il suo ricco contratto con la Juventus.

Per Khedira si prospetta dunque una stagione da ‘separato in casa’. Ulteriore prova, la scelta di Pirlo di inserire nella lista Champions il giovane Frabotta, già utilizzato nelle prime due uscite di campionato.

Ecco i ventidue giocatori della Juventus che prenderanno parte alla prossima Champions League, che vedrà la ‘Vecchia Signora’ scontrarsi nei gironi contro Dinamo Kiev, Barcellona e Ferencsvaros: 1 Szczesny, 3 Chiellini, 4 de Ligt, 5 Arthur, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 9 Morata, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 McKennie, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 22 Chiesa, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 38 Frabotta, 39 Portanova, 44 Kulusevski, 77 Buffon.

