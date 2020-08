Con l’arrivo di Andrea Pirlo, la Juventus vuole rinnovare il proprio organico. Per la porta, spunta una clamorosa suggestione.

Ha ufficialmente preso il via in settimana l’era Pirlo alla Juventus. Il tecnico bresciano ha messo da subito in chiaro quali sono i suoi obiettivi alla guida dei bianconeri, e quali sono gli interpreti migliori per portare aventi il suo progetto sulla panchina della Juve.

Una delle priorità per l’ex centrocampista, è quella di puntare ad un ringiovanimento generale della rosa, con l’innesto di giocatori giovani e di personalità, per affrontare al meglio la pressione che una maglia come quella della Juventus può comportare. In questo senso, un aiuto per il mercato bianconero può provenire direttamente da un giocatore, desideroso di approdare a Torino.

Calciomercato Juventus, per la porta a sorpresa si offre Alex Meret

Uno dei reparti dove sicuramente la Juventus punterà ad un ricambio generazionale, riguarda la porta. Mentre il numero uno dei bianconeri, Wojciech Szczęsny, ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2024, per il secondo estremo difensore, Gianluigi Buffon, il prossimo anno si prospetta come l’ultimo di attività della sua gloriosa carriera.

Proprio per questo, la dirigenza juventina, sta seguendo attentamente diversi profili consoni alle esigenze di Pirlo. Un aiuto inaspettato, potrebbe provenire addirittura da uno dei portieri migliori del campionato di Serie A.

Indiscrezioni dell’ultima ora rivelano infatti, il desiderio di Alex Meret, portiere del Napoli, di trasferirsi alla Juventus. Scavalcato da Ospina nelle gerarchie del mister napoletano Gennaro Gattuso, Meret è stato accostato negli ultimi giorni alla Roma. Il desiderio del portiere friulano però, sarebbe quello di approdare a Torino, sponda bianconera, per difendere i pali della Juventus.

Il procuratore del portiere, Federico Pastorello, è già al lavoro per trovare la sistemazione ideale la suo assistito, e chissà se la volontà del classe ’97 possa rivelarsi decisiva nell’intavolare una trattativa tra Napoli e Juventus.

