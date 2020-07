Calciomercato Juventus, che scambio in Serie A | C’è solo un ostacolo

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Zapata: bianconeri pronti ad un maxi-scambio con l’Atalanta, ma c’è un ostacolo che potrebbe frenare l’operazione

La Juventus resta alla ricerca di un attaccante su cui ricostruire il proprio reparto offensivo. Tra i tanti nomi in circolazione, prende sempre più quota quello di Duvan Zapata, tra i primissimi sulla lista del DS Paratici. I bianconeri sarebbero pronti ad una maxi-operazione con l’Atalanta, ma un ostacolo rischia di rallentare la trattativa sul nascere.

Juventus, scambio Higuain-Zapata con l’Atalanta: occhio all’ostacolo ingaggio

La Juventus, dunque, non molla Zapata e continua ad insistere con l’Atalanta: sul piatto, i bianconeri avrebbero messo una cifra davvero importante, con a margine un ventaglio di opzioni come contropartite tecniche. Tra queste, ci sarebbe anche Gonzalo Higuain, considerato ormai fuori dal prossimo progetto Juve e che potrebbe imboccare la strada per Bergamo, nel momento in cui la Dea allenti la presa su Zapata. C’è solo un ostacolo, ovvero l’ingaggio del Pipita: per rendere possibile la trattativa, l’argentino dovrebbe acconsentire ad una sostanziosa riduzione del proprio salario. Una riduzione che Higuain prenderebbe in considerazione soltanto per un rientro in patria al River Plate. Dal canto suo, l’Atalanta non sembra entusiasta della proposta bianconera: la richiesta sarebbe quella di una cessione cash, per monetizzare al massimo l’investimento fatto sul colombiano. E le cifre non sarebbero certo da poco: basti pensare che la Dea avrebbe già rispedito al mittente offerte da 50 milioni di euro per Zapata, provenienti dall’estero e dal campionato italiano.