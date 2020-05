Morte Gigi Simoni, aveva 81 anni: il triste annuncio

All’età di 81 anni è morto Gigi Simoni, ex allenatore di Inter e Napoli, che era malato da circa un anno: il mondo del calcio piange la sua scomparsa

Ancora una brutta notizia per il mondo del calcio in questo periodo difficile. All’età d 81 anni è venuto a mancare poche ore fa l’ex allenatore di Inter e Napoli, Gigi Simoni, che aveva subito l’ictus il 22 giugno. Non si era mai più ripreso, ma era tornato a casa per sicurezza durante l’emergenza Coronavirus. Le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente con il ricovero all’ospedale di Pisa. Così il calcio sentirà la sua mancanza dopo che è stato protagonista alla guida di ben 17 squadre per trent’anni di carriera.

Gigi Simoni, una notizia terribile

Simoni è stato protagonista con la conquista della Coppa Uefa del 1998 trionfando anche la Panchina d’Oro, premio dato al miglior allenatore italiano. Può vantare anche ben sette promozioni dalla Serie B alla A: ben 7 più una dalla B alla C come direttore tecnico. In passato, da calciatore del Napoli ha vinto anche una Coppa Italia nel 1962.

