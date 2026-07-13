Benevento Calcio: Il 10% degli Abbonamenti Donato alla Fondazione del Piccolo Domenico – Un Gesto di Grande Generosità

Una sera di piazza, un microfono passato di mano e un annuncio che cambia l’aria: il calcio che si fa carezza, la città che si stringe, una promessa che non suona come slogan ma come impegno. È qui che il Benevento sceglie di contare le persone prima dei punti.

C’è un momento, durante le manifestazioni popolari, in cui la voce smette di fare rumore e inizia a farsi ascoltare. È successo a Telesia for Peoples, quando il presidente Oreste Vigorito ha preso la parola. Il clima era quello delle sere di provincia che sanno di casa: mani in tasca, sguardi attenti, tempi lenti.

Prima qualche saluto, poi il passaggio che non ti aspetti. Un impegno pubblico, semplice e netto. Non promesse vaghe. Non frasi comode. Un’idea che fa breccia: trasformare il tifo in aiuto, le sottoscrizioni in sostegno concreto, le domeniche allo stadio in piccole azioni quotidiane di solidarietà.

Si è visto qualcosa che non si vede spesso: la platea ammutolirsi, i familiari del “piccolo Domenico” stringersi, gli occhi lucidi di chi sa che il dolore, quando incontra una comunità, non resta mai uguale a prima. In quel silenzio, lo sport è uscito dallo stadio ed è entrato nella vita vera.

Solo dopo, con chiarezza, è arrivato il cuore dell’annuncio: il 10% degli abbonamenti del Benevento Calcio verrà destinato alla Fondazione del Piccolo Domenico. Una scelta che mette in fila due parole spesso usate a caso: responsabilità e appartenenza. La percentuale è stata comunicata pubblicamente nel corso dell’evento; i dettagli operativi, come modalità e tempi del versamento, saranno resi noti dai canali ufficiali del club e della Fondazione.

Un gesto che parla alla città

Il calcio italiano conosce bene i progetti sociali, ma qui c’è un tratto personale che fa la differenza. Un presidente che ci mette la faccia, una donazione ancorata a un indicatore chiaro (gli abbonamenti), una comunità chiamata a partecipare non con proclami, ma con un gesto concreto al momento della sottoscrizione.

Non abbiamo dati ufficiali sui numeri attesi per la campagna abbonamenti: ogni stima sarebbe arbitraria. Sappiamo però che anche una frazione del totale, se stabile e ricorrente, può diventare linfa per iniziative mirate. In contesti simili, i fondi sostengono costi reali: percorsi di assistenza alle famiglie fragili, sostegno psicologico, attività educative, piccole attrezzature per servizi territoriali. Qui non è stato ancora definito l’elenco dei progetti finanziati: sarà la Fondazione del Piccolo Domenico a comunicarlo, con trasparenza, insieme alla società.

Impatto concreto e chiamata alla partecipazione

La forza di questa scelta sta nella sua semplicità: ogni tessera diventa doppia, da accesso allo stadio e chiave per aprire una porta a chi ha bisogno. Non importa dove si siederà ciascuno, in curva o in tribuna: il gesto pesa allo stesso modo.

Sul palco di Telesia for Peoples, l’emozione dei parenti presenti ha raccontato più di mille parole. Si è visto cos’è una squadra quando è davvero “del” territorio: un luogo dove i tifosi giallorossi non si limitano a cantare, ma si riconoscono l’un l’altro. Perché quel “10%” non è una cifra: è un segno. E i segni restano.

C’è una domanda che rimbalza, tornando a casa: cosa può fare, ciascuno di noi, perché il calcio continui a somigliare alle persone e non al contrario? Forse la risposta comincia da gesti così. Piccoli, misurabili, pubblici. Davanti a una città che ascolta e, piano piano, si alza in piedi. Con un abbonamento in mano e un’idea nel cuore: trasformare il tifo in cura. E far sì che quel “piccolo Domenico” diventi, per tutti, un nome che indica la strada.