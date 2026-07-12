Amorim Convoca 26 Giocatori per il Raduno del Milan: 8 Provenienti dalla Seconda Squadra, Camarda e Comotto in Lizza

La vigilia di un inizio ha sempre un suono preciso: passi sul cemento di Milanello, il primo fischio corto, l’aria che sa di erba bagnata. Domani il raduno del Milan riparte da qui, con Amorim a guardare negli occhi un gruppo di 26 e un’idea semplice: farsi scegliere dal campo.

L’arrivo di Rúben Amorim è una promessa e un test. Niente proclami. Domani si lavora. Il tecnico portoghese ha chiamato 26 giocatori. Otto arrivano dalla seconda squadra. L’Under 23 entra nella stanza dei grandi. Non è un favore: è una chance concreta, meritata in stagione. In attesa dei big di rientro dalle nazionali, lo staff valuterà ritmo, attenzione, disponibilità. Le basi.

L’elenco ha due assenze che pesano. Bennacer e Bondo non sono stati convocati. Il club, al momento, non ha comunicato motivi ufficiali. Un’informazione semplice, netta. Il resto è rumore di fondo.

Chi c’è e chi manca

Il primo giorno al Milanello è fatto di dettagli. Test brevi, cambi di direzione, palloni che schioccano. I “grandi” arriveranno alla spicciolata. Intanto, Amorim osserva chi c’è. Cerca cose chiare: passaggi a un tocco, distanze corte, occhi vivi. Il modulo? Non è il punto oggi. La forma precede la forma-zione. Il resto verrà.

Gli otto ragazzi dell’Under 23 portano freschezza e fame. Hanno giocato tra i professionisti. Hanno assaggiato trasferte scomode e campi difficili. Portano nelle gambe un calcio reale, non scolastico. È un dettaglio che fa la differenza quando sali di piano.

Camarda e Comotto: due strade, un’occasione

Nel gruppo c’è un nome che accende subito la curiosità. Francesco Camarda. Il suo esordio in Serie A a 15 anni e 260 giorni resta un’immagine nitida. Oggi il ragazzo è più strutturato. Più pronto. Davanti avrà compagni esperti e un allenatore che non regala nulla. È la prova che cercava: muoversi tra i grandi, senza perdere l’istinto.

Al suo fianco c’è Comotto. Percorso diverso. Meno rumore, più chilometri silenziosi tra Primavera e Under 23. Profili così spesso crescono a vista d’occhio quando il contesto si alza. Non ci sono numeri ufficiali da sbandierare qui, né promesse facili. C’è lavoro, c’è posizione, c’è tempo palla. Bastano.

Amorim ascolta il campo. Chiede intensità breve, idee semplici, personalità misurabile. Vuole esterni coraggiosi, centrali puliti, mediani verticali. Sono parole che si traducono in gesti: un controllo orientato, un pressing accennato al momento giusto, una corsa che copre tre metri in più. È lì che i giovani si giocano il posto. Niente etichette. Solo prestazioni.

Dietro, il club ha costruito un ponte vero tra seconda squadra e prima. Non una vetrina, ma un corridoio. Lo si capisce da una cosa: otto convocati su ventisei. È una scelta. È un segnale ai ragazzi e alla rosa. Competizione interna alta, gerarchie aperte, ruoli da guadagnare giorno per giorno.

Fuori dal cancello, qualcuno aspetta una foto, qualcun altro una conferma. Dentro, la musica è diversa. Scarpe allineate, numeri provvisori, cronometri. Domani il primo pallone rotola, e ogni tocco dice già qualcosa. La domanda è semplice e riguarda tutti, non solo i giovani: chi ha il coraggio di prendersi il proprio minuto quando arriva?